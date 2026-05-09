В России оценили возможность перехода от трехдневного перемирия к урегулированию конфликта

Депутат Журова назвала любое перемирие шансом перейти к урегулированию конфликта

Любое перемирие между Россией и Украиной — шанс перейти к урегулированию конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Понятно, что любое перемирие — это шанс, если стороны сохраняют его. Но просто вопрос — мы же действительно первыми никогда не начинаем в таких случаях и не устраиваем провокации. А украинская сторона — наоборот Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом, по словам Журовой, любая война заканчивается переговорами и юридическими документами, в том числе подписанными за столом переговоров. И даже после этого все равно могут оставаться недопонимания, добавила она.

«Поэтому все-таки я уверена, что только в том случае, если будут подписаны документы, только тогда можно будет считать, что положено начало окончания этого конфликта. Но перемирие может быть поводом для того, чтобы это ускорить, если все увидят, что возможно не делать ничего (военных и террористических провокаций — прим. «Ленты.ру»)», — заключила Журова.

В ночь на 9 мая начало действовать объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Россией и Украиной. Оно должно продлиться три дня — до 11 мая.