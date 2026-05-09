Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 9 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность перехода от трехдневного перемирия к урегулированию конфликта

Депутат Журова назвала любое перемирие шансом перейти к урегулированию конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Любое перемирие между Россией и Украиной — шанс перейти к урегулированию конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Понятно, что любое перемирие — это шанс, если стороны сохраняют его. Но просто вопрос — мы же действительно первыми никогда не начинаем в таких случаях и не устраиваем провокации. А украинская сторона — наоборот

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом, по словам Журовой, любая война заканчивается переговорами и юридическими документами, в том числе подписанными за столом переговоров. И даже после этого все равно могут оставаться недопонимания, добавила она.

«Поэтому все-таки я уверена, что только в том случае, если будут подписаны документы, только тогда можно будет считать, что положено начало окончания этого конфликта. Но перемирие может быть поводом для того, чтобы это ускорить, если все увидят, что возможно не делать ничего (военных и террористических провокаций — прим. «Ленты.ру»)», — заключила Журова.

В ночь на 9 мая начало действовать объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Россией и Украиной. Оно должно продлиться три дня — до 11 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    «Бессмертный полк» в Приднестровье собрал более ста тысяч человек

    Путина пригласили в Малайзию

    Иностранный лидер назвал Россию «вторым домом»

    Кадыров высказался о победе в Великой Отечественной войне

    Путин выразил надежду на развитие отношений с одной страной

    В России оценили возможность перехода от трехдневного перемирия к урегулированию конфликта

    Определен фаворит матча РПЛ «Локомотив» — «Балтика»

    Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

    Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по приграничному региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok