В США пожаловались на уязвимость словами «не можем, как Россия»

Капитан Хо: США не могут защитить себя от экономических войн, как Россия

США не могут защитить себя от экономических войн, как Россия. На уязвимость страны в эфире YouTube пожаловался капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

Он отметил, что Штаты не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов, что ведет к проблемам. Кроме того, возобновление военных действий в Персидском заливе приведет к рецессии и огромным экономическим последствиям.

США не могут изолировать свою экономику, это просто невозможно, добавил Хо. Весь мир видит это слабое место Америки.

«Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войны», — подчеркнул эксперт.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон предупредил, что попытки президента США Дональда Трампа использовать продажу нефти как инструмент принуждения может привести к тому, что покупатели американской нефти переориентируются на Россию.

