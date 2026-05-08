Захарова прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене библейской аналогией

Захарова прокомментировала осквернение захоронения в Вене библейской аналогией

Официального представителя МИД России Марию Захарову попросили прокомментировать осквернение советского воинского захоронения в Вене. В ответ на это дипломат провела аналогию с библейскими сюжетами, сообщает РИА Новости.

«Как это похоже на Западную Европу — истязать спасителей. Как начали две тысячи лет назад, так и не могут остановиться», — сказала Захарова.

8 мая в Вене вандалы повредили надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Австрийские власти заверили, что захоронение в скором времени приведут в надлежащий вид и тщательно расследуют обстоятельства инцидента.