Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 8 мая 2026Мир

Захарова прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене библейской аналогией

Захарова прокомментировала осквернение захоронения в Вене библейской аналогией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официального представителя МИД России Марию Захарову попросили прокомментировать осквернение советского воинского захоронения в Вене. В ответ на это дипломат провела аналогию с библейскими сюжетами, сообщает РИА Новости.

«Как это похоже на Западную Европу — истязать спасителей. Как начали две тысячи лет назад, так и не могут остановиться», — сказала Захарова.

8 мая в Вене вандалы повредили надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Австрийские власти заверили, что захоронение в скором времени приведут в надлежащий вид и тщательно расследуют обстоятельства инцидента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

    Экс-генсек НАТО заявил о распаде альянса

    В России назначили нового замминистра обороны

    Российский теннисист Медведев снова разбил ракетку

    Водителям в Москве напомнили о массовых перекрытиях дорог

    Захарова прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене библейской аналогией

    Горбачева рассказала о покупке квартиры мечты

    Конфликт на Ближнем Востоке дал России преимущество на фронте

    Россия подтвердила обмен в формате 1000 на 1000 в период перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok