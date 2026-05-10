00:31, 10 мая 2026Мир

Иран пригрозил новыми ударами по военным базам США

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Essam al-Sudani / Reuters

Иран готов нанести новые удары по военным базам США в регионе в случае нападения на свои танкеры и торговые суда. Об этом указано в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Любая атака на иранские нефтяные танкеры и коммерческие суда приведет к мощной атаке по одной из американских баз в регионе и вражеским кораблям», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Ираном и США очень тяжелый и ставит РФ в сложное положение. Он пояснил, что Москва поддерживает дружеские отношения с Тегераном и со всеми странами Персидского залива, поэтому находится в затруднительном положении.

