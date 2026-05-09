Путин заявил об отсутствии докладов о провокациях Киева на 9 мая

Путин: Минобороны РФ пока не докладывало о киевских провокациях на День Победы

Министерство обороны России пока не предоставляло доклады о возможных провокациях Киева в День Победы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая перед журналистами, пишет РИА Новости.

«Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом», — сказал глава государства. Как пояснил лидер, после беседы с корреспондентами он вернется на рабочее место и ему доложат, были ли провокации со стороны Киева.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники. Президент отметил, что смотр проходил в сокращенной программе не только по соображениям безопасности, но и для того, чтобы сосредоточить внимание на специальной военной операции (СВО).