Россия
21:14, 9 мая 2026Россия

Путин заявил об отсутствии докладов о провокациях Киева на 9 мая

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министерство обороны России пока не предоставляло доклады о возможных провокациях Киева в День Победы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая перед журналистами, пишет РИА Новости.

«Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом», — сказал глава государства. Как пояснил лидер, после беседы с корреспондентами он вернется на рабочее место и ему доложат, были ли провокации со стороны Киева.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники. Президент отметил, что смотр проходил в сокращенной программе не только по соображениям безопасности, но и для того, чтобы сосредоточить внимание на специальной военной операции (СВО).

