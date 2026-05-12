55-летний Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

55-летний Джефф Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон может провести бой с Иваном Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что начал переговоры с соперником. Он не сообщил подробностей о возможной дате и месте проведения поединка.

55-летний Монсон известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей в смешанных единоборствах.

37-летний Иван — младший из братьев Емельяненко. В сентябре прошлого года он вышел на свободу из колонии в Белгородской области по УДО. Спустя два месяца он одержал победу в бою по правилам ММА над Максимом Щербаковым.