55-летний Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

10:44, 12 мая 2026Спорт

55-летний Джефф Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон может провести бой с Иваном Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что начал переговоры с соперником. Он не сообщил подробностей о возможной дате и месте проведения поединка.

55-летний Монсон известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей в смешанных единоборствах.

37-летний Иван — младший из братьев Емельяненко. В сентябре прошлого года он вышел на свободу из колонии в Белгородской области по УДО. Спустя два месяца он одержал победу в бою по правилам ММА над Максимом Щербаковым.

