Бездыханных туристов нашли держащимися за руки после извержения вулкана в Индонезии

Спасатели нашли двух бездыханных туристов, державшихся за руки, после извержения вулкана в Индонезии. Об этом пишет газета Daily Mail (DM).
Уточняется, что тела двух граждан Сингапура эвакуировали с горы Дуконо на острове Халмахера 10 мая. В тот день спасательная операция проходила при экстремальных условиях — вулкан продолжал извергаться, к работе было привлечено более 150 человек.
Известно, что из группы в 20 туристов смогли выжить 17 человек. Они успели спуститься с горы. Помимо двух сингапурцев была найдена бездыханной одна местная жительница.
Ранее сообщалось, что при извержении вулкана в Индонезии 8 мая не выжили два туриста. Они были одними из тех, кто проигнорировал предупреждения властей о вулканической активности.