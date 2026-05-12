Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рухнул на семь позиций в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Обновленная версия рейтинга доступна на сайте промоушена.
Теперь спортсмен занимает десятую строчку. Американец Шон Стрикленд, находившийся за пределами топ-10 лучших бойцов UFC, занял седьмую позицию. Рейтинг возглавляет россиянин Ислам Махачев, владеющий чемпионским поясом в полусреднем весе.
Чимаев 10 мая проиграл Стрикленду раздельным решением судей. Американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
Чимаев и Стрикленд провели главный бой турнира UFC 328 в Ньюарке. Поражение от американца стало для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, первым в карьере.