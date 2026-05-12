Microsoft скопировала Apple

10:34, 12 мая 2026

Microsoft добавила в Windows 11 функцию из операционной системы Apple
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft добавила новую функцию в Windows 11, которая будет ускорять операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание The Verge.

Новую особенность ОС заметили энтузиасты. Функция, получившая название «Профиль низкой задержки», будет временно повышать частоту процессора компьютера в ряде задач. Из-за этого привычные процессы в Windows будут совершаться быстрее. В качестве примера авторы привели более быстрый отклик меню «Пуск» и контекстных меню ОС.

Авторы также заметили, что из-за повышения частоты процессора стали быстрее работать «Проводник», программы Outlook, Microsoft Store и Paint. По словам журналистов, подобная функция кратковременного повышения частоты процессора есть в Apple macOS, также она может встречаться в Linux. Они отметили, что IT-гигант скопировал решение своих конкурентов.

Нововведение в Windows в соцсетях подтвердил инженер Microsoft Скотт Хансельман. По его словам, создатель Windows не жульничает, прибегая к подобному способу ускорения компьютера: «ваш телефон делает точно так же». Также он отметил, что Apple давно использует эту функцию, поэтому «пусть и в Windows работает».

Ранее специалисты проекта Digital Foundry назвали тщетными попытки Microsoft спасти Windows. Таким образом они отреагировали на секретный проект K2 по исправлению проблем ОС.

