Экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили с часами за 452 миллиона рублей

Экс-возлюбленного Шейк Тома Брэди заметили с часами Rolex за 452 миллиона рублей

Игрок в американский футбол Том Брэди появился на шоу The Roast of Kevin Hart с роскошными часами. Подробности об изделии публикует Page Six.

На руке экс-возлюбленного российской модели Ирины Шейк заметили часы Sea-Dweller люксового бренда Rolex, которые выполнены из 18-каратного белого золота. Корпус часов также полностью покрыт бриллиантами квадратной огранки. Стоимость часов оценивается в шесть миллионов долларов (около 452 миллионов рублей), однако их точная цена неизвестна.

Генеральный директор SwissWatchExpo Евгений Тутуников в разговоре с журналистами заявил, что определить истинную рыночную стоимость такой редкой модели сложно, однако тот факт, что их приобрел спортсмен, только увеличивает их ценность.

В январе Том Брэди уже хвастался часами Patek Phillippe за 21 миллион рублей.