15:31, 12 мая 2026

Европу раскритиковали из-за реакции на предложение Путина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Европа пренебрежительно отнеслась к жесту доброй воли со стороны президента России Владимира Путина. Об этом написал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.

«Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника», — говорится в публикации.

Несмотря на это, Брюссель и Берлин отвергли предложение. По словам профессора, европейские лидеры являются «кучкой поджигателей войны».

9 мая Владимир Путин заявил, что Европа для диалога с Москвой должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он добавил, что предпочитает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но он не является единственным вариантом на эту роль.

Правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России Владимира Путина по назначению Герхарда Шредера посредником в переговорах Москвы и Евросоюза.

