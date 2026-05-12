17:04, 12 мая 2026

Хирург вырезал пожилому пациенту здоровый орган и придумал нелепое оправдание

В США врач вырезал пациенту печень вместо селезенки и объяснил это расстройством
Никита Савин
Фото: engin akyurt / Unsplash

В США хирург из штата Флорида, который вырезал пациенту печень вместо селезенки и погубил его, придумал себе нелепое оправдание. Об этом сообщает New York Post.

44-летнего Томаса Шакновски судят из-за инцидента, произошедшего в августе 2024 года. Врач прооперировал 70-летнего Уильяма Брайана, вырезал ему здоровую печень, объявил, что вмешательство прошло успешно, и вышел из операционной. У пожилого пациента началось сильное кровотечение, спасти его коллегам Шакновски не удалось. В апреле бывшему хирургу предъявили обвинение во врачебной халатности, приведшей к смерти пациента.

В рамках судебного процесса были обнародованы показания Шакновски, которые он дал в ноябре 2025 года адвокатам вдовы Брайана. Врач оправдал свои действия тем, что операция была очень тяжелой, у пациента началось кровотечение в брюшной полости, а определить его место было невозможно из-за увеличенной толстой кишки. «Я не смог отличить одно от другого и очень расстроился», — объяснил удаление здорового органа Шакновски.

Впоследствии выяснилось, что это была уже третья роковая ошибка врача за полтора года. В мае 2023-го Шакновски по ошибке иссек часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле того же года вместо назначенной пациентке илеостомии сделал ей резекцию желудка, которая оказалась смертельной. Коллеги подали жалобу на хирурга, заявив, что он не обладает базовыми знаниями и опасен для больных. Арестовали Шакновски только после истории с Брайаном.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса красоты помогла поймать выдававшую себя за врача аферистку. Участница конкурса «Мисс Шотландия» Эбби Дрейпер преследовала преступницу более 10 лет.

