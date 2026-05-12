15:54, 12 мая 2026Экономика

У россиян начал пропадать интерес к работе

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

На фоне замедления экономики интерес россиян к исполнению трудовых обязанностей начал снижаться. Об этом говорят результаты проведенного Superjob опроса трудоустроенных экономически активных граждан и представителей компаний, на который ссылается «Коммерсантъ».

За последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность в работу как максимальную, упала с 72 до 63 процентов, а средняя оценка личной вовлеченности — с 4,6 до 4,4 балла. При этом женщины традиционно ставят себе более высокие баллы, чем мужчины — 4,5 против 4,3.

Более всего считают себя вовлеченными в работу сотрудники в возрасте 35-45 лет — 4,5 балла. У молодежи результат падает до 4,2 балла, а у работников старше 45 лет — до 4,4 балла.

Зависит интерес к работе и от заработной платы. Если она ниже 100 тысяч рублей в месяц, то вовлеченность оценивается в 4,3 балла, а если выше 150 тысяч — в 4,6 балла. Наиболее критически себя оценили менеджеры по логистике и дизайнеры — 4,1 и 4 балла соответственно.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов считает, что существенная часть сотрудников из-за отсутствия перспектив перешла в «энергосберегающий режим», потому что не видит никакого смысла вкладывать в работу все силы. «Никто не хочет быть стахановцем, когда зарплата перестала расти», — объяснил эксперт.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что в соответствии с официальной статистикой реальные доходы россиян в последние годы растут максимальными темпами за десятилетия.

