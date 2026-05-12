Король Малайзии получил роскошный подарок после визита в Россию

Король Малайзии султан Ибрагим получил лимузин Aurus Senat после визита в Россию

Король Малайзии султан Ибрагим получил роскошный подарок после визита в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что король Малайзии посетил Москву 6 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Позже султан Ибрагим рассказал в соцсетях, что у него появился лимузин Aurus Senat. «Владение лимузином Aurus Senat считается особой честью, символизирующей тесные связи и крепкую дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», — отметил политик.

При этом в своем сообщении король не уточнил, был ли автомобиль приобретен им лично или же предоставлен в качестве подарка от России. Однако, по словам анонимного источника агентства, лимузин все-таки оказался презентом. «Aurus Senat был подарком королю Малайзии», — заявил собеседник.

В мае 2024 года корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин впервые показал обновленный автомобиль Aurus Senat президента РФ Владимира Путина.