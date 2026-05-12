Министр экономики Японии назвал цель поездки делегации ведомства в Россию

Акадзава: Делегация Минэкономики Японии едет в РФ для защиты интересов компаний

Целью визита делегации Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, намеченного на конец мая, станет обсуждение вопросов, связанных с защитой интересов компаний из страны, продолжающих работу в РФ. Об этом рассказал глава ведомства Ресэй Акадзава, которого цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что речь не идет о контактах, связанных с развитием сотрудничества после окончания украинского конфликта, подчеркнув, что Япония придерживается курса на поддержание санкций и «не находится в ситуации, когда возможно выстраивание нового сотрудничества».

«Вместе с тем необходимо продолжать защиту активов японских компаний, все еще работающих в России. В этом контексте в конце мая японские государственные служащие планируют командировку в Россию для взаимодействия с российской стороной в том числе в координации с японскими компаниями», — сказал Акадзава, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Япония в мае направит в Россию делегацию по экономическому сотрудничеству для обсуждения, в частности, возможного возвращения японского бизнеса, а также закупок российской нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Генсек правительства азиатской страны опроверг такие перспективы. В министерстве же планы по поводу поездки подтвердили, сделав уточнение о ее целях.