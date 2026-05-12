16:15, 12 мая 2026

Назван фаворит Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» является фаворитом Кубка Гагарина, по мнению букмекеров
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, трофей завоюет ярославский «Локомотив». На победу клуба можно поставить с коэффициентом 1,42. на победу его соперника по финалу — казанского «Ак Барса» — принимаются ставки с коэффициентом 2,85.

Букмекеры также принимают ставки на длительность серии. По их мнению, она не будет слишком долгой. Коэффициент на то, что команды определят победителя в пределах шести матчей, составляет 1,55.

11 мая «Локомотив» на своей площадке выиграл первую встречу у «Ак Барса» в рамках финальной серии. Вторая игра пройдет 13 мая в Ярославле.

