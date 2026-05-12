Названа причина смерти заслуженного артиста России Александрова

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы в результате падения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семью актера.

Собеседники издания уточнили, что Александров боролся с онкологическим заболеванием, но к смерти привела не болезнь, а последствия падения. Артиста нашли лежащим на полу в его квартире. «Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сообщили близкие актера.

Церемония прощания с Александровым состоится в среду, 13 мая в Люблинском крематории.

Александрова не стало 8 мая, артисту было 87 лет. Он наиболее известен по ролям в фильмах «Усатый нянь», «Мы из джаза» и «Экипаж», а также в сериалах «Папины дочки» и «Каменская».