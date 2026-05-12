Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 12 мая 2026Экономика

В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

«РКК-Наука»: Авиаотрасль в России не сможет обойтись без иностранных запчастей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Полное импортозамещение иностранных запчастей в отечественном авиапроме невозможно, даже новейшие российские самолеты содержат зарубежные комплектующие. Об этом в комментарии НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

По его словам, при всех заявлениях о готовности национальной промышленности выпускать аналоги необходимых деталей реальность далека от обещаний.

«По основным агрегатам это сделано, но далеко не по всем. При этом есть ряд компонентов, в том числе радиоэлектронных, которые невозможно импортозаместить», — подчеркнул Захарченко

Эксперт отметил, что речь, в том числе, идет о комплектующих для SJ-100 и МС-21. При полете за рубеж, даже в дружественные страны, на борту лайнера должны быть системы, способные работать с иностранными комплексами. «Полностью импортозамещенных самолетов технически быть не может», — заключил он.

Что касается ремонта западных самолетов из парков отечественных авиакомпаний, то многие запчасти приходится вывозить из страны и ремонтировать за рубежом в обход санкций.

Содействуют в этом компании из ОАЭ, Турции и Китая. Также часть компонентов можно получить через посредников, например, в Казахстане. Минусом сложившейся практики становится рост расходов на ремонт, потому что посредники берут большие деньги за риск попасть под санкции.

Поводом для комментария стали слухи о проблемах с поставками комплектующих для самолетов из-за вступления в силу постановления правительства о маркировке радиоэлектроники. Отдельные СМИ сообщили, что под действие документа попали тысячи запчастей для Airbus, что значительно усложняет их техобслуживание.

Однако в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») опровергли эту информацию, пояснив, что имеющая отношения к авиакомпонентам радиоэлектроника выведена из перечня маркируемой продукции.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о переносе сроков серфикации или поставок в авиакомпании самолетов SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Российский «Аркодим» сократит стоимость поражения цели в тысячу раз

    Дагестанские чиновники ответят за халатность из-за опрокинувшихся в канал машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok