В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

«РКК-Наука»: Авиаотрасль в России не сможет обойтись без иностранных запчастей

Полное импортозамещение иностранных запчастей в отечественном авиапроме невозможно, даже новейшие российские самолеты содержат зарубежные комплектующие. Об этом в комментарии НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

По его словам, при всех заявлениях о готовности национальной промышленности выпускать аналоги необходимых деталей реальность далека от обещаний.

«По основным агрегатам это сделано, но далеко не по всем. При этом есть ряд компонентов, в том числе радиоэлектронных, которые невозможно импортозаместить», — подчеркнул Захарченко

Эксперт отметил, что речь, в том числе, идет о комплектующих для SJ-100 и МС-21. При полете за рубеж, даже в дружественные страны, на борту лайнера должны быть системы, способные работать с иностранными комплексами. «Полностью импортозамещенных самолетов технически быть не может», — заключил он.

Что касается ремонта западных самолетов из парков отечественных авиакомпаний, то многие запчасти приходится вывозить из страны и ремонтировать за рубежом в обход санкций.

Содействуют в этом компании из ОАЭ, Турции и Китая. Также часть компонентов можно получить через посредников, например, в Казахстане. Минусом сложившейся практики становится рост расходов на ремонт, потому что посредники берут большие деньги за риск попасть под санкции.

Поводом для комментария стали слухи о проблемах с поставками комплектующих для самолетов из-за вступления в силу постановления правительства о маркировке радиоэлектроники. Отдельные СМИ сообщили, что под действие документа попали тысячи запчастей для Airbus, что значительно усложняет их техобслуживание.

Однако в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») опровергли эту информацию, пояснив, что имеющая отношения к авиакомпонентам радиоэлектроника выведена из перечня маркируемой продукции.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о переносе сроков серфикации или поставок в авиакомпании самолетов SJ-100, МС-21 и Ил-114-300.