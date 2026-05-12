Обвинения в адрес России назвали теорией заговора

Российское посольство назвало обвинения Швейцарии в адрес РФ теорией заговора

Обвинения Швейцарии в адрес Москвы о якобы существующей российской угрозе, вынуждающей швейцарцев увеличивать оборонные расходы, подпадают под категорию теории заговоров. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ в Берне, передает ТАСС.

«Призываем швейцарских официальных представителей отказаться в рамках внутриполитической дискуссии от беспочвенных, подпадающих под категорию теории заговоров выпадов в адрес России», — указали в дипмиссии.

При этом российские дипломаты отметили, что определение расходов на оборону является «суверенным правом Швейцарии, на которое никто не покушается».

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин назвал присоединение Швейцарии к санкциям Евросоюза против России очередным недружественным шагом.