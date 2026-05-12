Одна страна захотела ограничить поставки медицинской продукции в Россию

14:36, 12 мая 2026

Yle: Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финляндия захотела ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию. Об этом со ссылкой на МИД республики сообщает Yle

Ведомство страны готовит постановление, по которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на экспорт из Финляндии в Россию. Оно вступит в силу в июле и затронет медицинские и фармацевтические товары и технологии.

Как заявила глава санкционного отдела МИД Элина Римппи, меру разрабатывают из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях. При этом не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, ее экспорт не требует специального разрешения.

С апреля прошлого года в регионах Финляндии, соседствующих с Россией, обанкротились 315 компаний. По данным портала Konkurssilista, наибольшее число закрытий зарегистрировано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Также в некоторых регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, строительства и административных и вспомогательных услуг.

