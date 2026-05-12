Опасную мутацию хантавируса допустили

Министр здравоохранения Франции Рист: Мы пока не знаем, мутировал ли хантавирус

Во Франции не смогли установить, подвергся ли хантавирус мутации, так как у специалистов пока недостаточно данных для окончательных выводов. Об этом заявила министр здравоохранения страны ЕС Стефани Рист, передает Sky News.

«Есть вещи, которых мы пока не знаем. Мы еще не располагаем полной последовательностью вируса и не можем быть уверены, что этот вирус не мутировал», — сказала она.

Ранее во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Всего в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.

3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.