Падение выручки российских компаний с китайским участием объяснили

«Ведомости»: Выручка компаний с китайским участием упала в РФ второй год подряд

Продолжающемуся второй год подряд падению выручки российских компаний, учредителями которых были граждане КНР или бизнес из этой страны, сопутствовал общий спад торговли с Китаем, включая автосектор. Об этом сообщают «Ведомости».

Как указывает издание, в 2023 году показатель составлял 3,23 триллиона рублей после чего снизился до 2,8 триллиона в 2024-м и 2,6 триллиона в 2025 году, что идет вразрез с тенденцией резкого роста числа компаний с китайским участием в РФ.

Основным фактором, повлиявшим на такую динамику, эксперты называют падение реализации китайских машин из-за насыщения спроса, роста пошлин, налоговой нагрузки, а также утильсбора. «Ценовое преимущество китайских автомобилей сократилось или исчезло совсем, эпоха роста закончилась», – объяснил ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.

Также сказались прекращение ряда схем импорта через третьи страны, высокая ключевая ставка и низкая доступность автокредитов, отметил независимый эксперт Андрей Кочетков. Он указал на ситуацию с растаможкой через Казахстан, на фоне которой «импортерам пришлось налаживать новые каналы логистики».

По словам Баранова, из-за усиления вторичных санкций, повлиявшего и на общее охлаждение торговли с Китаем, расчеты усложняются, а многие операции уходят посредникам. «Рост числа компаний уже не означает пропорциональный рост оборотов. Рынок перешел от ажиотажного спроса к насыщению и жесткой ценовой конкуренции»,— резюмировал специалист.

В 2025 году объем российско-китайской торговли снизился на 6,9 процента, до 228,1 миллиарда долларов после рекордного роста в 2023-м и 2024-м, когда показатель превышал 240 миллиардов. В начале этого года показатель вновь начал расти.