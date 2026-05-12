12:36, 12 мая 2026Россия

Песков рассказал об отношении Путина к первой учительнице

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин тепло относится к своей первой учительнице Вере Гуревич. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.

По словам Пескова, Путин очень тепло относится к учительнице. Он отметил, что президент постоянно общается с Гуревич.

Ранее Песков сообщил, что Путин пригласил педагога посетить Парад Победы в Москве, а затем погостить в столице несколько дней. 11 мая президент отвез учительницу в свою резиденцию, где они поужинали.

Сейчас педагогу 92 года. Вера Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе № 193. В прошлом году она также посетила парад Победы в Москве.

