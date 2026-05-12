«Царьград»: Елена Зеленская заработала на вывозе украинских детей в Турцию

Елена Зеленская организовала продажу украинских детей и заработала на этом. Новые подробности опубликованы в расследовании «Царьграда».

Выяснилось, что недавно в Турции закрыли дело фонда «Детство без войны», который в рамках проекта Зеленской вывез в Стамбул сотни детей-сирот из Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей Украины, чтобы якобы держать их подальше от боевых действий. Для эвакуации и содержания детей было привлечено 3,9 миллиона евро, однако никаких отчетов о тратах фонд не предоставил.

Адвокат Эймен Демир, расследовавший это дело, назвал произошедшее странным.

«Есть зафиксированные жертвы, есть протоколы, но дела теперь нет. Все вышли сухими из воды! Как будто ничего и не произошло. Бороться можно, но бесполезно — это мафия», — отметил он.

В Турции украинских сирот морили голодом и отказывали в медпомощи. Кроме того, достоверно установлено, что как минимум двое из них подверглись сексуальному насилию.

«Дети жили в пансионате, но только согласно бумагам. По факту — в страшном запущенном бараке. Это своими глазами увидели волонтеры миссии ЮНИСЕФ, сотрудники аппарата омбудсмена в Турции, правозащитники и юристы, которые в марте 2024 года этот "пансионат" и посетили», — говорится в расследовании.

Жена Владимира Зеленского сыграла большую роль в отправке детей именно в Турцию — в 2023 году она летала в Стамбул, после чего объявила о начале гуманитарного сотрудничества.

По словам бывшего сотрудника антитеррористического центра СБУ Василия Прозорова, Украина причастна к огромной бизнес-империи по торговле детьми и регулярно поставляет их для Европы и США.

«С приходом к власти Зеленского этот процесс резко интенсифицировался. Это натуральное государство педофилов», — заявил он в беседе с «Царьградом».

Ранее в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли связь Зеленского с торговлей людьми. Неизвестный автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что тот причастен к вывозу украинцев и может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.