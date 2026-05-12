Раскрыты подробности об обидчике жестоко избитой инста-модели

16:47, 12 мая 2026

Жестоко избивший модель Тартанову бизнесмен Кузьмин помогал ей материально
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Руководитель проекта помощи Юлия Будникова, которая работала с семьей жестоко избитой в Москве инста-модели (Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анджелики Тартановой, раскрыла подробности о ее обидчике. Комментарий опубликован на сайте издания StarHit.

2 мая стало известно о смерти бизнесмена Дмитрия Кузьмина, которому грозило до восьми лет колонии. До этого, по словам Будниковой, предприниматель помогал Тартановой материально. «Точных цифр не знаю и утверждать не могу. Я предполагаю, что речь могла идти примерно о 10 миллионах рублей — может, больше, может меньше. Но, насколько мне известно, всю сумму он перевести не успел», — рассказала она.

При этом Будникова подчеркнула, что не верит слухам об инсценировке смерти Кузьмина. «Я все-таки склоняюсь к тому, что он скорее мертв, чем жив. О смерти Дмитрия мы знали практически сразу, но нас попросили не обнародовать этот факт», — заключила собеседница журналистов.

В декабре прошлого года стало известно о пропаже Тартановой. Через несколько недель после этого ее нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Выяснилось, что к избиению причастен Кузьмин, в отношении которого впоследствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Позже сообщалось, что Тартанова примирилась с обидчиком.

