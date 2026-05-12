Россия
14:04, 12 мая 2026Россия

Раскрыты последствия удара дрона по российской многоэтажке в 1200 километрах от Украины

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Пострадавших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке в Оренбурге нет. Последствия атаки на город в 1200 километрах от российско-украинской границы раскрыл губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram.

По его словам, сейчас на месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. «В доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители МКД в данный момент эвакуированы. Им предложено размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья», — написал чиновник.

Солнцев также подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в Оренбургской области сохраняется.

Ранее в сети появилось видео с моментом попадания беспилотника ВСУ по многоэтажке в Оренбурге. На кадрах слышно характерный для летящего дрона звук, который сменяется громким взрывом. После этого в объектив попадают летящие обломки.

Жители Оренбурга сообщили о взрыве на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников днем 12 мая. Позже стало известно, что по многоэтажке на Волгоградской улице ударил дрон.

