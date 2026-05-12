Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:58, 12 мая 2026Моя страна

Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

Россиянам рекомендовали проверять URL сайта перед бронированием жилья в туре
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам раскрыли правила цифровой безопасности при бронировании жилья в путешествиях. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты рекомендовали в первую очередь выбирать известные сервисы с высокой репутацией при бронировании туров и проверять URL сайта перед вводом данных, чтобы заметить даже малейшие расхождения с оригиналом. Кроме того, следует использовать официальное мобильное приложение и обращать внимание на отправителя сообщений с уведомлениями.

«Официальные уведомления приходят исключительно с домена компании. Если письмо кажется подозрительным, его стоит удалить. Не рекомендуется переходить по ссылкам из таких сообщений. Эксперты также не советуют пересылать по почте сканы личных документов и данные банковских карт», — отметили аналитики.

Также они посоветовали не совершать финансовых операций по ссылкам из мессенджеров, поскольку они используются лишь для дополнительного информирования клиентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили путешествия по родине — 70 процентов всех поездок в 2026 году ориентированы исключительно на РФ. Среди отечественных направлений лидирует Краснодарский край: его планируют посетить 38 процентов опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok