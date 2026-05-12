Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

Россиянам рекомендовали проверять URL сайта перед бронированием жилья в туре

Российским туристам раскрыли правила цифровой безопасности при бронировании жилья в путешествиях. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты рекомендовали в первую очередь выбирать известные сервисы с высокой репутацией при бронировании туров и проверять URL сайта перед вводом данных, чтобы заметить даже малейшие расхождения с оригиналом. Кроме того, следует использовать официальное мобильное приложение и обращать внимание на отправителя сообщений с уведомлениями.

«Официальные уведомления приходят исключительно с домена компании. Если письмо кажется подозрительным, его стоит удалить. Не рекомендуется переходить по ссылкам из таких сообщений. Эксперты также не советуют пересылать по почте сканы личных документов и данные банковских карт», — отметили аналитики.

Также они посоветовали не совершать финансовых операций по ссылкам из мессенджеров, поскольку они используются лишь для дополнительного информирования клиентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили путешествия по родине — 70 процентов всех поездок в 2026 году ориентированы исключительно на РФ. Среди отечественных направлений лидирует Краснодарский край: его планируют посетить 38 процентов опрошенных.