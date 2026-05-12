13:14, 12 мая 2026Россия

Россиянин не вышел на работу и записал неожиданное объяснение из вагона с углем

Майя Назарова

Кадр: страница «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте»

Житель Екатеринбурга не вышел на работу и записал неожиданное объяснение из вагона с углем, который следовал в Тюмень. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным издания, россиянин накануне отдыхал в клубе Chili. Он сильно перебрал со спиртными напитками.

Проснулся мужчина от стука колес. Побитого и измазанного екатеринбуржца состав нес в Тюмень. Он стал записывать кружки своему товарищу. В них горожанин признавался, что не знает, как попал сюда.

Вернулся ли мужчина в Екатеринбург, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара без верхней одежды и упал замертво. По факту случившегося была организована проверка.

Еще раньше мужчина до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

