Россиянин поставил на матч чемпионата Испании и выиграл более 12 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу «Сельты» над «Атлетико» и выиграл 12 миллионов руб.

Клиент букмекерской компании (БК) поставил пять миллионов рублей на матч 35-го тура Испании между мадридским «Атлетико» и «Сельтой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу «Сельты» с нулевой форой (в случае ничьей номинал ставки вернулся бы клиенту). Коэффициент составлял 2,47.

«Сельта» одержала победу со счетом 1:0, и ставка сыграла. Россиянин пополнил баланс на 12,35 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 595 тысяч рублей на три события в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Все прогнозы оказались верными, игрок получил на счет 3,7 миллиона рублей.