17:14, 12 мая 2026

Российский чиновник получил госнаграду и ранение на СВО

Суд закрыл дело экс-главы Василеостровского района Петербурга Ильина после СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Суд прекратил уголовное дело бывшего главы Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина, обвиняемого в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело закрыто в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы. Решение принято по ходатайству воинской части, где служил экс-чиновник во время участия в специальной военной операции (СВО), отмечает «Фонтанка». В документе указано, что Ильин получил медаль Суворова и продолжает службу по контракту.

Летом 2025 года он проходил реабилитацию в санатории после ранения. Ильин подписал контракт в декабре 2024 года, когда суд рассматривал его уголовное дело о взятке, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Следствие считало, что глава района получил не менее 5,6 миллиона рублей за покровительство частным охранным организациям и получение ими контрактов.

