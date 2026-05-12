Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

15:05, 12 мая 2026

Трамп пообещал помочь просящей помощи Кубе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Американцы помогут народу Кубы, который просит о помощи. Об этом на своей стране в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Ни один республиканец никогда не говорил со мной о Кубе, которая является несостоявшейся страной и движется только в одном направлении — вниз! Куба просит помощи, и мы поговорим!!! А пока я отправляюсь в Китай!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Штаты «займутся» некоей соседней страной, не уточнив, что имел в виду. Власти Кубы, в свою очередь, рассказали о «геноцидных намерениях» Вашингтона.

Позднее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал кризис между Кубой и США, заявив, что возможности решить напряженность с помощью грубой силы не существует.

