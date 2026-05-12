Туристам предложили отдых «все включено» на российском курорте от 33 тысяч рублей

АТОР: Недельный отдых в Анапе обойдется от 33 тысяч рублей без учета дороги

Недельный отдых в Анапе обойдется семье туристов из трех человек от 33,1 тысячи рублей без учета дороги. О таких предложениях рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике отмечается, что это минимальный тариф, а более реалистичный средний бюджет при проживании в недорогих трех- и четырехзвездочных отелях составляет 80-90 тысяч рублей на троих без учета дороги. В АТОР добавили, что многие отели российского курорта размещают детей младше 12 лет на дополнительных местах бесплатно, а в некоторых гостиницах такие условия действуют для гостей до 16 лет.

Однако у бюджетных отелей «все включено» в Анапе есть недостаток. Большинство из них находятся на Пионерском проспекте и в Витязево, чаще — на второй и третьей линиях. Поэтому до моря приходится идти 15-20 минут, а собственный пляж есть не у всех объектов. Тем не менее часть отелей компенсирует удаленность бесплатным шаттлом. Это особенно актуально для морского курорта Сукко, где пляж может находиться в нескольких километрах от корпуса.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин призвал россиян не ждать снижения цен на отдых в Анапе. По его словам, это направление и так одно из самых бюджетных.