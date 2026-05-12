Депутат Чепа допустил, что Зеленский добивается перемирия для дислокации войск

Президент Украины Владимир Зеленский добивается перемирия на фронте только для дислокации войск, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление украинского лидера о якобы выборе Москвы закончить временный режим прекращения огня.

«Россия ничего не прервала. Договоренности, которые были согласованы в том числе с [президентом США Дональдом] Трампом, были до 11 числа. Они закончились», — рассказал Чепа.

Во многом Зеленский добивается определенных послаблений. То есть, может быть, полных, может быть, очаговых перемирий для того, чтобы осуществить передислокацию войск Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Зеленский отметил, что временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. При этом он добавил, что Москва выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы перемирие завершилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 00:00 в ночь на вторник, 12 мая. Москва и Киев договорились через президента США Дональда Трампа о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. При этом в России перемирие вступило в силу 8 мая в 00:00 мск.

