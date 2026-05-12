11:06, 12 мая 2026Россия

В Совфеде рассказали о совершенном премьером Великобритании чуде

Сенатор Перминов: Требование отставки Стармера объединило всю Великобританию
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Требование отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединило всю страну. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Стармер оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах. Сразу два высокопоставленных члена правительства — министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд — призвали премьера «обеспечить упорядоченную передачу власти».

По мнению Перминова, Стармер совершил чудо, объединив Великобританию, включая как своих сторонников, так и оппонентов. «Все искренне желают одного — отставки. Уйти сейчас — значит оставить после себя загадку: "Кем же на самом деле был сэр Кир?". Остаться — стать ответом, который никому не понравится», — сказал сенатор.

Он объяснил, что Стармер не выполнил свои обещания, делал странные заявления и часто менял позиции по ключевым вопросам. «Так повелось в британской политике: нет ничего более популярного, чем бывший премьер, который вовремя ушел. Так что у сэра Кира еще остается шанс на успех», — констатировал Перминов.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что британский премьер обладает суперсилой — всегда быть неправым.

