Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 12 мая 2026Забота о себе

Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, заявил врач Сермед Межер. Правду о рекомендуемых нормах потребления он раскрыл в ролике, опубликованном в его соцсетях, пишет Daily Mirror.

Межер отметил, что, согласно стандартной медицинской рекомендации, норма алкоголя составляет 14 порций. Однако он подчеркнул, что это не безопасная доза спиртного, а скорее реалистичная цель для общества, где употребление алкогольных напитков тесно связано с культурой и образом жизни.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Доктор также назвал заблуждением утверждение о том, что красное вино полезно для здоровья из-за содержания в нем антиоксидантов. По его словам, миф возник из-за ошибки сравнения в ранних исследованиях.

По словам Межера, более свежие данные показали, что даже при редком или умеренном употреблении алкоголя возникает риск развития заболеваний, в том числе онкологических. «Если человек хочет максимально сохранить здоровье, мы не можем назвать ни одного безопасного уровня употребления», — подчеркнул врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая также призвала некоторых людей отказаться от спиртного. По ее мнению, максимально допустимое количество алкоголя составляет один-два бокала белого вина и бокал красного вина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    В Польше сообщили о мощном экономическом ударе по украинцам

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok