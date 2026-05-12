Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, заявил врач Сермед Межер. Правду о рекомендуемых нормах потребления он раскрыл в ролике, опубликованном в его соцсетях, пишет Daily Mirror.

Межер отметил, что, согласно стандартной медицинской рекомендации, норма алкоголя составляет 14 порций. Однако он подчеркнул, что это не безопасная доза спиртного, а скорее реалистичная цель для общества, где употребление алкогольных напитков тесно связано с культурой и образом жизни.

Доктор также назвал заблуждением утверждение о том, что красное вино полезно для здоровья из-за содержания в нем антиоксидантов. По его словам, миф возник из-за ошибки сравнения в ранних исследованиях.

По словам Межера, более свежие данные показали, что даже при редком или умеренном употреблении алкоголя возникает риск развития заболеваний, в том числе онкологических. «Если человек хочет максимально сохранить здоровье, мы не можем назвать ни одного безопасного уровня употребления», — подчеркнул врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая также призвала некоторых людей отказаться от спиртного. По ее мнению, максимально допустимое количество алкоголя составляет один-два бокала белого вина и бокал красного вина.