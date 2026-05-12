Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:12, 12 мая 2026Наука и техника

Старые смартфоны Xiaomi обновили после их «смерти»

XimiTime: Xiaomi неожиданно выпустила срочное обновление для старых смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Корпорация Xiaomi неожиданно выпустила обновление HyperOS для снятых с поддержки смартфонов. Об этом сообщает профильное издание XimiTime.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания выпустила апдейты для устройств, находящихся в списке EOL (End of Life, «Конец жизни»). Туда попадают старые гаджеты, в отношение которых Xiaomi снимает обязательства по поддержке. По словам авторов портала, фактически фирма дала обновления смартфонам после их смерти.

Новые версии прошивки получили Poco F4 GT, Poco F4, Xiaomi 11i, Redmi Note 11 Pro+, Redmi K60e, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. В материале говорится, что в свежей версии HyperOS, скорее всего, нет новых функций — только патчи безопасности и изменения, влияющие на стабильную работу операционной системы (ОС).

Журналисты подытожили, что подобное происходит редко, но иногда случается. Они объяснили, что перемещение устройств в список EOL позволяет производителю пропускать обновления, но при желании он все же может выпускать для девайсов апдейты.

В начале мая журналисты BGR назвали кнопочный Nokia 1100 самым продаваемым телефоном в истории. Смартфоны Apple — iPhone 6 и 6 Plus — оказались на третьей позиции в рейтинге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Жители европейской страны испугались будущего и стали меньше тратить

    На Украине объявили эвакуацию из одного южного города

    Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok