Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:31, 12 мая 2026Культура

Юрий Лоза призвал США показать миру реального инопланетянина

Юрий Лоза отказался верить в существование инопланетян без доказательств
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на файлы о жизни за пределами Земли и НЛО, которые рассекретили ФБР. Его слова приводит «Газета.Ru».

Музыкант заявил, что считает действия властей США пиар-акцией, и отказался верить в сенсационные материалы без предоставления доказательств. Он отметил, что людям до сих пор многое неизвестно, а на догадках строится огромное количество теорий и фальсификаций.

«Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных ФБР файлах обнаружили описание странных существ нетипичного роста — до 122 сантиметров. Документы посвящены наблюдениям за неопознанными летающими объектами в 1960-х годах. В одном из отчетов от октября 1996 года зафиксированы показания очевидцев об НЛО, способных бесшумно зависнуть в воздухе, быстро развить скорость и вызвать сбои в работе электромагнитных приборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшему главе офиса Зеленского предъявили обвинения в коррупции. Он мог отмыть сотни миллионов гривен на стройке элитных домов

    Россия стала меньше покупать кофе у партнера по БРИКС

    Умер заслуженный артист России Вадим Александров

    Россиянам назвали способы предотвращения ржавчины на китайских машинах

    Раскрыт самый популярный возраст для свадьбы среди москвичей

    Жена Канье Уэста разозлила публику снимком в микро-бикини

    Овечкин стал кандидатом педагогических наук

    Дмитриев высказался о будущих переговорах Европы и России

    Российские приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена

    Стали известны цели ударов ВС России после окончания перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok