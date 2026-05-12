Юрий Лоза призвал США показать миру реального инопланетянина

Юрий Лоза отказался верить в существование инопланетян без доказательств

Певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на файлы о жизни за пределами Земли и НЛО, которые рассекретили ФБР. Его слова приводит «Газета.Ru».

Музыкант заявил, что считает действия властей США пиар-акцией, и отказался верить в сенсационные материалы без предоставления доказательств. Он отметил, что людям до сих пор многое неизвестно, а на догадках строится огромное количество теорий и фальсификаций.

«Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных ФБР файлах обнаружили описание странных существ нетипичного роста — до 122 сантиметров. Документы посвящены наблюдениям за неопознанными летающими объектами в 1960-х годах. В одном из отчетов от октября 1996 года зафиксированы показания очевидцев об НЛО, способных бесшумно зависнуть в воздухе, быстро развить скорость и вызвать сбои в работе электромагнитных приборов.