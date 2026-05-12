Бывший СССР
23:19, 12 мая 2026

Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Соответствующий указ появился на сайте офиса украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер"», — говорится в тексте документа.

В приложении к указу находятся два списка. В одном перечислены 32 российские компании, включая «Сибэнергомаш», «Техноинторг», «Стройэнергоактив», «РТ-комплектация», «Омское машиностроительное конструкторское бюро», «Таврида Электрик». В другом указаны 34 физических лица, против которых введены санкции. Многие из них являются руководителями этих компаний.

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия. В нем сказано, что сыновья белорусского лидера «причастны к экспорту продукции в обход международных санкций, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Белоруссии».

