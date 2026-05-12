Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

Ларин из «Квартета И» заявил, что артисты ходят налево, но делят деньги поровну

Актер Камиль Ларин, известный по выступлениям в составе «Квартета И», назвал их творческий коллектив семьей. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

Звезда «Дня выборов» и «О чем говорят мужчины» сравнил их команду с мужем и женой: тоже могут «ходить налево», но всегда делят поровну все, что зарабатывают на стороне.

«Мы как муж с женой, но только не спим друг с другом. И есть какие-то разногласия, обсуждения. Это такая коммунистическая система, которая работает много лет. Это и есть совместный труд, облагораживающий человека», — сообщил артист.

Ранее звезда «Квартета И» Камиль Ларин рассказал о работе в коллективе, который был создан еще в 1993 году. По его словам, актеры часто ссорятся и спорят.