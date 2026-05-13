108-летняя женщина поделилась секретами долголетия

12:27, 13 мая 2026

108-летняя американка назвала ежедневные тренировки секретом долголетия
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

108-летняя жительница США раскрыла свои секреты долголетия. Об этом сообщает Fox19.

Сьюзан Сьюзан Янг Браун родилась в 1918 году в Делавэре и выросла на ферме без водопровода и электричества в эпоху сегрегации. Окончив колледж для чернокожих студентов, она 30 лет проработала учительницей. «Когда я вышла на пенсию, я поняла: я 30 лет ходила по этому классу, и я не собираюсь сидеть сложа руки», — рассказала долгожительница.

Свое долголетие она назвала следствием любви к спорту и общей активности. Сейчас Браун трижды в неделю ходит на групповые тренировки в местный центр для пожилых. По утрам она ежедневно выполняет комплекс упражнений прямо на полу — эту привычку она сохраняет уже 20 лет. Женщина также с гордостью продемонстрировала журналистам свое водительское удостоверение, которое действует до 2033 года. «Я старею грациозно», — говорит американка.

Лучшим подарком на 108-летие Браун, на котором присутствовало более 130 гостей, включая губернатора Делавэра, стало именное парковочное место для водителей старше ста лет.

Семья и друзья обожают ее фирменный кекс с газировкой 7UP, который Сьюзан печет только по особым случаям. Долгожительница была замужем дважды, но теперь шутит: «Наверное, я не очень кандидат для замужества. С меня хватит, я больше не буду обслуживать ни одного мужчину».

Ранее 105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

