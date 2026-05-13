16:28, 13 мая 2026

Android 17 назвали бесполезной и высмеяли

В CNet посмеялись над бесполезными функциями Android 17 для богатых людей
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tinhkhuong / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания CNet назвали новую операционной систему (ОС) Android 17 бесполезной для большинства пользователей. Материал опубликован на сайте медиа.

Минувшей ночью Google представила Android 17 на мероприятии Android Show. Авторы CNet посмотрели презентацию и сделали вывод, что ОС ориентирована на очень богатых людей, и большинство ее функций не понадобится обычным пользователям. «Новые функции Android 17 ориентированы на людей с заработком, сопоставимым с зарплатой генерального директора», — заметил журналист Эндрю Ланксон.

В подтверждение своих слов автор привел рекламу Android Auto со знаменитостью Пэрис Хилтон, которая управляет роскошным Genesis. «Сейчас я езжу на старой Toyota, настолько покрытой птичьим пометом, что иногда забываю ее первоначальный цвет», — высмеял рекламу журналист. Он обратил внимание на то, что встроенная в Android нейросеть Gemini позволяет заказать билеты на «винтажный шопинг в Токио или шоколадный тур в Коста-Рике». Ланксон заявил, что подобные развлечения вряд ли могут позволить себе обычные пользователи Android.

Эндрю Ланксона расстроило, что Google, судя по рекламе, видит обычного пользователя помешанным на здоровье и спорте. «В идеальном мире Google неясно, как находить время на то, чтобы сходить на работу или забрать детей из школы», — подытожил автор.

«Подход Google совершенно неправильный, он рискует оттолкнуть 99 процентов людей, которые не могут позволить себе тот образ жизни, который рекламирует компания», — заключил колумнист.

Ранее специалисты издания BGR посоветовали отказаться от использования приложений, якобы увеличивающих автономность смартфонов. По словам авторов, подобные инструменты мешают встроенным в телефон инструментам.

