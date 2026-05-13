Берлин потребовал от Германии компенсацию за вал исков после слов Мерца о мигрантах

Берлин потребовал от ФРГ компенсировать работу по искам после заявления Мерца

Берлин потребует от правительства Германии компенсацию за резкий рост нагрузки на городские суды, произошедший после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о мигрантах. Об этом со ссылкой на заявление столичного сенатора по вопросам юстиции Фелор Баденберг пишет Bild.

По ее словам, в связи со столичным статусом Берлина вслед за заявлением Мерца в местную прокуратуру поступило более двух тысяч заявлений против канцлера, а в целом ведомство тратит 34 миллиона евро в год на расследования и процессы, связанные с соответствующей ролью мегаполиса. Отмечается, что такие траты за последние три года «более чем удвоились».

Речь идет в том числе о вале исков по визам к МИД Германии, которыми ежедневно полностью заняты 25 берлинских прокуроров и 97 судей. В связи с этим в Берлине намерены впервые включить компенсацию соответствующей дополнительной работы в новый договор о финансировании столицы, который планируется подписать с федеральными властями в ближайшие месяцы.

Прошлой осенью Мерц заявил об ошибках прежних правительств в работе с мигрантами и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов», добавив, что МВД активно работает над расширением возможностей депортации нелегалов. Высказывания канцлера вызвали протесты как на улицах, так и среди политиков, включая входящих в правящую коалицию.