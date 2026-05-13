Берлин потребовал от Германии компенсацию за вал исков после слов Мерца о мигрантах

Берлин потребует от правительства Германии компенсацию за резкий рост нагрузки на городские суды, произошедший после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о мигрантах. Об этом со ссылкой на заявление столичного сенатора по вопросам юстиции Фелор Баденберг пишет Bild.
По ее словам, в связи со столичным статусом Берлина вслед за заявлением Мерца в местную прокуратуру поступило более двух тысяч заявлений против канцлера, а в целом ведомство тратит 34 миллиона евро в год на расследования и процессы, связанные с соответствующей ролью мегаполиса. Отмечается, что такие траты за последние три года «более чем удвоились».
Речь идет в том числе о вале исков по визам к МИД Германии, которыми ежедневно полностью заняты 25 берлинских прокуроров и 97 судей. В связи с этим в Берлине намерены впервые включить компенсацию соответствующей дополнительной работы в новый договор о финансировании столицы, который планируется подписать с федеральными властями в ближайшие месяцы.
Прошлой осенью Мерц заявил об ошибках прежних правительств в работе с мигрантами и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов», добавив, что МВД активно работает над расширением возможностей депортации нелегалов. Высказывания канцлера вызвали протесты как на улицах, так и среди политиков, включая входящих в правящую коалицию.