Британский министр решил сместить Стармера

Times: Глава Минздрава Британии Стритинг решил попытаться сместить Стармера

Глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг принял решение уйти в отставку и попытаться сместить премьер-министра и лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

«Уэс Стритинг сообщил своим союзникам, что готовится подать в отставку и инициировать выборы нового лидера [Лейбористской] партии уже завтра», — пишет издание.

Как утверждается, такое решение министр принял после 16-минутного разговора со Стармером в его резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее стало известно, что британские министры задумали заговор против Стармера. По данным журналистов, шесть министров его правительства на ближайшем заседании кабмина посоветуют ему покинуть свой пост.