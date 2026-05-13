Британский министр решил сместить Стармера

14:35, 13 мая 2026Мир

Times: Глава Минздрава Британии Стритинг решил попытаться сместить Стармера
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Уэс Стритинг . Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг принял решение уйти в отставку и попытаться сместить премьер-министра и лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

«Уэс Стритинг сообщил своим союзникам, что готовится подать в отставку и инициировать выборы нового лидера [Лейбористской] партии уже завтра», — пишет издание.

Как утверждается, такое решение министр принял после 16-минутного разговора со Стармером в его резиденции на Даунинг-стрит.

Ранее стало известно, что британские министры задумали заговор против Стармера. По данным журналистов, шесть министров его правительства на ближайшем заседании кабмина посоветуют ему покинуть свой пост.

