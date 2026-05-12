Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:21, 13 мая 2026Из жизни

Дети нашли тайник со слитком золота у игровой площадки

В Берлине дети обнаружили тайник с наличными и золотом у игровой площадки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Берлине воспитанники детского сада обнаружили возле игровой площадки тайник с драгоценностями, наличными и слитком золота. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Неожиданная находка лежала за территорией игровой зоны в Вильмерсдорфе. Дети обнаружили на месте серебряные монеты, золотые украшения. Кроме того, дошкольники увидели там же небольшой слиток золота.

По данным правоохранителей, в тайнике находились дорогостоящие часы и шесть тысяч евро наличными. Первым тайник нашел воспитанник детсада, когда играл. Полиция уточняет, что вместе с отцом одного из детей воспитательница собрала предметы и вызвала стражей порядка. Они приехали на место, все изъяли и задокументировали находку.

Ранее огромный рубин весом 2,2 килограмма (11 тысяч карат) обнаружили в Мьянме. В 2015 году рубин весом почти в 12 раз больше продали на аукционе Sotheby’s в Женеве за 30,33 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    Стало известно о восьмичасовом допросе популярной российской певицы

    На рассекреченном Пентагоном видео с НЛО обнаружили херувима

    Открыт простой способ снизить риск возрастных заболеваний

    В Кремле высказались о возможном визите Трампа в Россию

    Трамп высказался насчет возможной отставки Стармера

    Дети нашли тайник со слитком золота у игровой площадки

    В Измайловском кремле начался пожар

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка начала выбор между двумя странами

    ВСУ ударили FPV-дроном по автомобилю с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok