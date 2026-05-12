В Берлине дети обнаружили тайник с наличными и золотом у игровой площадки

В Берлине воспитанники детского сада обнаружили возле игровой площадки тайник с драгоценностями, наличными и слитком золота. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Неожиданная находка лежала за территорией игровой зоны в Вильмерсдорфе. Дети обнаружили на месте серебряные монеты, золотые украшения. Кроме того, дошкольники увидели там же небольшой слиток золота.

По данным правоохранителей, в тайнике находились дорогостоящие часы и шесть тысяч евро наличными. Первым тайник нашел воспитанник детсада, когда играл. Полиция уточняет, что вместе с отцом одного из детей воспитательница собрала предметы и вызвала стражей порядка. Они приехали на место, все изъяли и задокументировали находку.

Ранее огромный рубин весом 2,2 килограмма (11 тысяч карат) обнаружили в Мьянме. В 2015 году рубин весом почти в 12 раз больше продали на аукционе Sotheby’s в Женеве за 30,33 миллиона долларов.

