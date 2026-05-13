Девушка воспользовалась кассой самообслуживания и опозорилась перед всем магазином

Пользовательница Reddit с ником GingerLoved21 рассказала, как опозорилась перед десятками посетителей и сотрудников супермаркета. Это произошло, когда она из-за длинных очередей на обычных кассах попыталась воспользоваться кассой самообслуживания.

«Я никогда раньше не покупала овощи и фрукты на кассе самообслуживания, потому что не умела их взвешивать. За мной быстро собралась очередь, из-за чего мой мозг перестал работать. Я все сканировала нормально, пока не дошла до бананов. Касса попросила меня выбрать товар. И вдруг появилось 400 разных вариантов бананов!» — написала девушка.

Она начала паниковать, пытаясь быстро выбрать между органическим бананом, небольшим органическим бананом, одиночным бананом, простым желтым бананом и еще несколькими видами. Ткнув, наконец, просто наугад, она увидела на экране надпись: «В зоне упаковки обнаружен неизвестный товар».

«Ко мне подошла сотрудница и все исправила. Отлично. Неловко, но терпимо. Потом я каким-то образом снова случайно сканирую бананы, пытаясь их передвинуть, и теперь касса выдает, что у меня их больше шести килограммов. Общая сумма выросла примерно на 38 долларов. В этот момент люди начали пристально пялиться на меня, потому что касса каждые 10 секунд громко кричит, требуя помощи», — ужаснулась девушка.

К ней подошла другая сотрудница, аннулировавшая бананы. Девушка, пытаясь помочь кассиру дотянуться до напитков, отодвинула яйца, однако они полетели на пол. Не уцелело ни одно. Сотрудница магазина в этот момент просто закрыла глаза на несколько секунд.

«Потом у меня не прошла оплата, потому что я до этого перевела все деньги на сберегательный счет, благополучно об этом забыв. Эта сцена на кассе продолжалась уже около 15 минут, а я переводила деньги между счетами, держа в руках протекающую коробку с яйцами. Стоявший позади парень спросил: "Первый день на Земле?" Вполне справедливо», — заключила девушка.

