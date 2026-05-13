Дмитриев предложил Киеву обратиться к мирной гадалке

Бывший СССР
07:35, 13 мая 2026

Глава РФПИ Дмитриев: Киеву следует нанять «мирную гадалку»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять «мирную гадалку». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Мир — это лучшая магия», — отметил он. Такое заявление Дмитриев сделал на фоне сообщений о том, что экс-руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался с гадалкой по кадровым решениям.

Ранее в ходе судебного заседания по мере пресечения для Ермака, украинские прокуроры заявили, что в одной из переписок Ермака упоминается гадалка. С ней он якобы консультировался по поводу служебных вопросов. Как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, Ермак отправлял гадалке даты рождения кандидатов на посты. В телефоне политика соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

