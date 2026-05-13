Европейская страна задумала ограничить срок пребывания российских дипломатов

Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, европейская страна может ограничить срок пребывания российских дипломатов пятью годами. Собеседник агентства уточнил, что по истечении этого срока дипломат более не сможет работать в Европе. «В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают», — сказал он.

По словам источника, подобный прецедент уже имел место, когда работнику диппредставительства после пяти лет работы отказали в продлении документов. «Все делается вокруг этих визовых игр», — отметил он, указав, что Швейцария не осталась в стороне от этих процессов.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что власти Швейцарской Конфедерации и дальше развивают тренд на отмену российской культуры.