Кремль ответил на вопрос о перевозке ядерных реакторов на затонувшем российском судне

Кремль не видел сообщений о том, что на затонувшем в декабре 2024 года российском сухогрузе Ursa Major якобы перевозились компоненты для ядерных реакторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на расследование испанских властей сообщили, что Ursa Major якобы должен был доставить в КНДР два ядерных реактора для подводных лодок.

«Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Cудно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира 23 декабря 2024 года после взрыва в машинном отделении. Сообщалось, что сухогруз вез во Владивосток специальные портовые краны и оборудование для строящихся ледоколов. В районе бедствия была проведена спасательная операция, однако оказавшееся на месте ЧП судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт тонущих моряков.