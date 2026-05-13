Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 13 мая 2026Мир

Кремль ответил на вопрос о перевозке ядерных реакторов на затонувшем российском судне

Песков: Кремль не видел сообщений о перевозке ядерных реакторов на Ursa Major
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кремль не видел сообщений о том, что на затонувшем в декабре 2024 года российском сухогрузе Ursa Major якобы перевозились компоненты для ядерных реакторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на расследование испанских властей сообщили, что Ursa Major якобы должен был доставить в КНДР два ядерных реактора для подводных лодок.

«Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Cудно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира 23 декабря 2024 года после взрыва в машинном отделении. Сообщалось, что сухогруз вез во Владивосток специальные портовые краны и оборудование для строящихся ледоколов. В районе бедствия была проведена спасательная операция, однако оказавшееся на месте ЧП судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт тонущих моряков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

    Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok