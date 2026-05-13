13:02, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за мэра Уфы

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину из-за дела мэра Уфы Ратмира Мавлиева, которого обвинили в превышении полномочий и получении взятки. Заявление прозвучало в его видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что знаком с Мавлиевым давно и видел, как при нем Уфа становилась ухоженным и комфортным городом. Он попросил главу СКР внимательно и всесторонне разобраться в обстоятельствах дела.

«Суть вопроса — в необходимости полноценной проверки и действий мэра, и всех заявителей и участников этого процесса, чтобы исключить любые перекосы и недосказанность», — заявил блогер.

Мавлиева задержали в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а затем отправили под стражу. На суде градоначальник не признал вину. Он утверждает, что его оклеветала группа компаний «Прайм», которая, по его словам, украла земли на 21 миллиард рублей. В начале мая Верховный суд Башкирии изменил Мавлиеву меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест.

