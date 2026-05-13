10:57, 13 мая 2026Россия

Медведев поздравил западных «друзей» России с запуском способной облететь Землю ракеты

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил всех западных «друзей» России с запуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Пост политика опубликован в его англоязычном аккаунте в соцсети X.

«Поздравляем всех западных "друзей" России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса "Сармат". Теперь мы все стали намного ближе!» — написал Медведев.

12 мая Россия провела успешный запуск ракеты «Сармат», способной облететь Землю. По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, комплекс многократно повысит боевые возможности российских стратегических ядерных сил.

Как пояснил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, «Сармат» представляет собой уникальную тяжелую ракету, которая позволяет атаковать противника и с северного полюса, и с южного. Ее разделяемые боеголовки способны нести ядерные заряды в количестве, которого «хватит на среднюю страну».

